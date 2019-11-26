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Новый челябинский омбудсмен намерен в первую очередь выстроить работу с депутатами

За кандидатура Антона Шарпилова во вторник проголосовали 42 из 50 присутствовавших депутатов Заксобрания
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Назначенный во вторник депутатами Законодательного собрания Челябинской области уполномоченным по правам человека в регионе член областной общественной палаты Антон Шарпилов заявил, что намерен в первую очередь наладить взаимодействие с депутатским корпусом для решения проблем граждан на законодательном уровне.

Во вторник депутаты Законодательного собрания Челябинского области большинством голосов утвердили уполномоченным по правам человека в регионе члена общественной палаты региона Шарпилова, за него проголосовали 42 из 50 присутствовавших. Кандидатуру в начале ноября предложил губернатор области Алексей Текслер, 22 ноября ее согласовала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"В первую очередь рассчитываю на конструктивную работу именно с Законодательным собранием области. Вы чувствуете острые проблемы граждан Челябинской области. Более 6 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного за истекший период с начала года. Они требуют индивидуального подхода и проработки на законодательном уровне", - сказал Шарпилов на заседании Заксобрания во вторник.

26 сентября депутаты Законодательного собрания приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой, которая была наделена полномочиями члена Совета Федерации.

Антон Шарпилов родился в 1988 году в Челябинске. Окончил Челябинский энергетический колледж имени Кирова, затем Челябинскую государственную аграрную академию, служил в спецназе ВМФ России. Член общественной палаты Челябинской области, занимает ряд общественных должностей.

Теги
РоссияЧелябинская область
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