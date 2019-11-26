Тюменские власти выделят субсидию федеральному бюджету на строительство военного училища

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области направят в федеральный бюджет более 3,4 млрд рублей субсидии. Средства пойдут на ремонтные и строительные работы тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А. И. Прошлякова (ТВВИКУ), являющегося подведомственным Министерству обороны РФ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Ранее во вторник РБК со ссылкой на экспертов написал, что Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит субсидию в федеральный бюджет. Представители региональной власти не готовы дать однозначный ответ относительно уникальности данной финансовой операции, так как не располагают данными по всей стране.

Размер субсидии федеральному бюджету от Тюменской области в течение трех лет составит более 3,4 млрд рублей. "В бюджете Тюменской области предусмотрено предоставление субсидий федеральному бюджету. Размер софинансирования в 2020 году составит 840 млн рублей, в 2021 году - 1,134 млрд рублей, в 2022 году - 1,465 млрд рублей", - говорится в законе о бюджете Тюменской области, принятом на трехлетний период.

Как пояснили в пресс-службе, субсидия будет направлена на строительство и реконструкцию объектов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является подведомственным Министерству обороны РФ. "Тюменская область рассматривает уровень софинансирования в реализации данного проекта в размере 50% от стоимости строительно-монтажных работ. Объем средств определен на основании предварительного графика строительно-монтажных работ, предоставленного представителями Министерства обороны РФ", - сказали в пресс-службе, уточнив, что реализация проекта рассчитана на пять лет.

Там пояснили, что конечный объем финансирования требует уточнения. "До 2025 года на территории училища [ТВВИКУ] планируется строительство более 30 социальных объектов, среди которых несколько казарм, котельная, столовая, крытый спортивный комплекс, учебные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлиника, тир, учебно-технические и административные здания, бассейн и несколько различных спортивных площадок", - сказал собеседник агентства.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова было сформировано 17 августа 1940 года в военном городке близ Таллина (Республика Эстония), а 25 августа 1941 года переведено в Тюмень. Учредителем ТВВИКУ является Российская Федерация, функции и полномочия учредителя в отношении училища осуществляет Министерство обороны. В 2013 году на базе училища создано Тюменское президентское кадетское училище, в настоящее время оно готовит военных специалистов-инженеров, всего в нем обучаются около тысячи курсантов.