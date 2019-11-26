{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В дом советника главы района на Урале неизвестные бросили коктейль Молотова

Пострадавших в результате инцидента нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные бросили коктейль Молотова с горючей жидкостью в дом советника главы Алапаевского района в Свердловской области. ЧП произошло около 04:30 (02:30 мск), сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о данном происшествии в дежурную часть ОВД поступило в 05:00 (03:00 мск), а сам поджог произошел 30 минутами раньше. В двухэтажный кирпичный коттедж злоумышленник швырнул емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. От звука хлопка проснулись владельцы дома, что позволило быстро справиться с возгоранием, потушили снегом. Пострадавших при этом нет", - сообщил Горелых.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По итогам проверки представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Курганская облдума приняла в первом чтении бюджет на 2020 год с дефицитом в 2,2 млрд руб.
Более 8 млрд рублей в следующем году направят на реализацию нацпроектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС