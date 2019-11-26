В дом советника главы района на Урале неизвестные бросили коктейль Молотова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные бросили коктейль Молотова с горючей жидкостью в дом советника главы Алапаевского района в Свердловской области. ЧП произошло около 04:30 (02:30 мск), сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о данном происшествии в дежурную часть ОВД поступило в 05:00 (03:00 мск), а сам поджог произошел 30 минутами раньше. В двухэтажный кирпичный коттедж злоумышленник швырнул емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. От звука хлопка проснулись владельцы дома, что позволило быстро справиться с возгоранием, потушили снегом. Пострадавших при этом нет", - сообщил Горелых.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По итогам проверки представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.