Новая маршрутная сеть авиаперевозок в Югре увеличила пассажиропоток в 1,4 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Новая маршрутная сеть внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок, которая начала действовать в Ханты-Мансийском автономном округе с 2019 года, позволила увеличить пассажиропоток из Югры в другие регионы более чем в 1,4 раза в сравнении с 2018 годом. Об этом во вторник сообщил генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.

"На полетах из городов Югры в другие регионы мы перевезем в 2019 году 1 млн 32 тыс. пассажиров в сравнении с 781 тыс. пассажиров в 2018 году. Это очень серьезная прибавка, значительные цифры. А внутри округа это 49,8 тыс. пассажиров в 2018 году и 72,2 тыс. в 2019 году", - сказал Мартиросов в ходе онлайн-конференции по развитию пассажирских авиаперевозок в регионе.

По его словам, такой рост количества перевезенных пассажиров повлек за собой серьезную бюджетную эффективность. "Например, по полетам внутри региона у нас тарифы снизились с 3,7 тыс. рублей в среднем до 3,2 тыс. рублей. <…> То же самое произошло и по рейсам из Югры в другие регионы: тарифы снизились со средних 9 тыс. до 7,6 тыс. рублей", - добавил он.

Гендиректор ОАО "Аэропорт Сургут" (управляет аэропортом Сургута) Евгений Дьячков сообщил в ходе конференции, что в 2019 году пассажиропоток аэропорта вырастет до 1,8 млн человек. По данным на сайте предприятия, в 2018 году он составил 1,7 млн человек. Как отметил представитель аэропорта Нижневартовска, пассажиропоток воздушной гавани в текущем году увеличится с 662 тыс. до 720-730 тыс. человек и вырастет примерно на 10%.

ХМАО с января 2016 года владеет 38,828% акций Utair. В 2019 году по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в регионе начала действовать новая маршрутная сеть внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок, реализуемая авиакомпанией. Так, Utair связал небольшие города автономного округа с аэропортами-хабами: Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутом. А удаленный город Белоярский - с семью другими муниципалитетами региона. Правительство округа субсидирует из бюджета 50% стоимости каждого авиабилета в рамках новой модели авиаперевозок.