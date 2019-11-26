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Курганская облдума приняла в первом чтении бюджет на 2020 год с дефицитом в 2,2 млрд руб.

Более 8 млрд рублей в следующем году направят на реализацию нацпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Курганская областная дума приняла в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета на 2020 год составит 2,2 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе думы.

"В первом чтении был рассмотрен законопроект об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2020 году в Курганской области планируется рост собственных доходов на 14%. Основные параметры областного бюджета на 2020 год: доходы - 43,8 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в 2019 году; расходы - более 46 млрд рублей; дефицит - 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 8 млрд рублей в следующем году направят на реализацию нацпроектов.

При этом бюджет региона сохранит социальную направленность. Так, на выплату зарплаты будет направлено 17,6 млрд рублей, а на социальные выплаты населению - 6,05 млрд рублей.

Теги
РоссияКурганская область
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