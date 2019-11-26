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Тюменские врачи впервые удалили опухоль надпочечника у ребенка путем лапароскопии

Все манипуляции медики осуществили через четыре небольших прокола брюшной стенки

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Тюменские хирурги областной клинической больницы № 2 (ОКБ № 2) впервые провели операцию по удалению опухоли надпочечника у ребенка лапароскопическим путем (через небольшие проколы). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой областного департамента здравоохранения.

В октябре 2019 года в больницу с жалобами на боли в животе доставили 14-летнего подростка. У него диагностировали аппендицит с гнойным процессом, а также выявили кистозную опухоль правого надпочечника. Из-за угрозы для жизни ребенка проводить две операции одновременно не представлялось возможным. Ее провели сразу, как у ребенка миновала опасность воспалительных процессов.

"В ОКБ № 2 впервые без разреза удалили объемную кистозную опухоль надпочечника у ребенка. <…> Удалили опухоль по малоинвазивной методике, без разреза: все медицинские манипуляции врачи осуществили через четыре небольших прокола брюшной стенки. Такой подход уменьшает операционную травму, и восстановление пациента происходит быстрее", - говорится в сообщении.

По словам детского хирурга ОКБ № 2 Екатерины Арабской, которые приводятся в тексте, ранее тюменские врачи не сталкивались с подобным новообразованием.

"Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов. Операцию сделали вовремя, тяжелые клинические проявления патологии удалось предотвратить", - сказала она.

По информации областного департамента здравоохранения, в ОКБ № 2 Тюмени действует пять отделений общей хирургии - два в детском стационаре и три во взрослом. Ежедневно здесь совершается более десятка операций при травмах органов грудной и брюшной полостей, опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, челюстнолицевой области.

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