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В Курганской области к условному сроку приговорили женщину, оставившую детей на морозе

Кроме того, она неоднократно избивала свою дочь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Жительница Курганской области приговорена к трем годам семи месяцам лишения свободы условно за оставление на 20-градусном морозе своих малолетних детей, а также за избиение дочери 2011 года рождения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении женщины по статьям УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями". Судом осужденной назначено наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что проживавшая в Кетовском районе женщина неоднократно избивала свою дочь - била головой об батарею, пинала. А в январе этого года после ссоры с супругом она оставила детей 2011 и 2014 годов рождения в двадцатиградусный мороз у подъезда одного из домов Кургана, уйдя в неизвестном направлении. После произошедшего дети были изъяты из семьи.

Теги
РоссияКурганская область
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