В Екатеринбурге впервые представят редкие картины Василия Кандинского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Редкие картины художника-абстракциониста Василия Кандинского впервые представят в Уральском центре развития дизайна в Екатеринбурге. Всего на выставке, которая откроется 4 декабря, будет представлено 66 картин художника, сообщил ТАСС директор выставочного общества "Уральские выставки" Андрей Щенников в среду.

"У нас будет представлено 66 подлинных работ художника. Эти картины ранее не выставлялись в Екатеринбурге, мы их везем к нам из Санкт-Петербурга. Все эти картины из коллекции Павла Башмакова (санкт-петербургский коллекционер, совладелец PS Gallery, - прим. ТАСС). Часть из этих работ были даже представлены в Эрмитаже", - сказал Щенников.

По его словам, в Екатеринбурге будут представлены картины Кандинского из серий "Звуки", "Воспоминания о прошлом", а также фотографии разных периодов.

"Уникальность этих работ связана с тем, что большая часть из них была создана при его жизни. Остальные были созданы его вдовой и наследницей Ниной Кандинской", - добавил он.

Василий Васильевич Кандинский - русский художник и теоретик искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Является автором картин "Пейзаж с двумя тополями", "Мюнхенский Швабинг с церковью Святой Урсулы", "Коричневатое" и других. Профессор Баухауза (Высшая школа строительства и художественного конструирования в городе Веймар; 1922-1933). Кандинский - один из основателей группы "Синий всадник" (творческое объединение представителей экспрессионизма, в основном художников, в начале XX века в Германии).