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В мэрии Екатеринбурга передумали запускать канатную дорогу в городе в ближайшие годы

Ранее городские власти планировали связать таким образом станцию метро "Ботаническая" и Химмаш, а также микрорайоны Академический и Ботанический
Екатеринбург Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Екатеринбург
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга не внесла в бюджет на 2020 -2023 год средства на строительство канатной дороги. Проект отложен из-за планов на обновление парка общественного транспорта, сообщил в среду корреспонденту ТАСС заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что станцию метро "Ботаническая" и микрорайон Химмаш могут связать канатной дорогой. Кроме того, власти рассматривали возможность строительства такой дороги между микрорайонами Академический и Ботанический.

"Вот эти все проекты [по строительству канатной дороги] не заложили, наверное, потому, что у нас сейчас основная задача - получить средства из федерального бюджета <…>: мы сейчас готовим документы для конкурса на обновление общественного транспорта - автобусов и трамваев. Весь упор делаем пока сюда", - сказал он.

При этом Бубнов отметил, что проект строительства канатной дороги может быть реализован позже. "Я уверен, что еще будем возвращаться этому к вопросу. Думаю, что особенно перспективно движение с Химмаша", - добавил он.

Теги
РоссияСвердловская область
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