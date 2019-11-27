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Экс-глава района Челябинской области получил условный срок за махинации с жильем

Суд признал Сергея Шулаева виновным в том, что он незаконно разрешил строительство и ввод в эксплуатацию двух негодных для постоянного проживания домов с квартирами для детей-сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда подтвердила приговор суда первой инстанции в отношении бывшего главы Карталинского района Сергея Шулаева, которым он признан виновным в махинациях с жильем для детей-сирот и приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Шулаева и Светланы Бровкиной. В части назначенного наказания Шулаеву приговор оставлен без изменения", - сказали в пресс-службе.

Шулаева в ноябре 2017 г. отстранили от должности главы Карталинского района, после того как Карталинский городской суд признал его виновным в том, что он, действуя с сообщницей, незаконно разрешил строительство и ввод в эксплуатацию двух негодных для постоянного проживания домов с квартирами для детей-сирот.

В суде уточнили, что Шулаеву Карталинским городским судом было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком три года, с лишением на два с половиной года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.

Теги
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