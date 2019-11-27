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В Кургане объявили торги на разработку проекта очистки реки в центре

Из Битевки предполагается изъять ориентировочно 120 тыс. куб. метров донных отложений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Департамент природных ресурсов и окружающей среды Курганской области объявил аукцион на разработку проекта по экологической реабилитации водоема Битевка в центре Кургана, который цветет из-за засорения и получил из-за этого в народе неофициальное название "зеленая река". Соответствующая аукционная документация размещена на сайте госзакупок.

Битевка - отрезок старого русла реки Тобол протяженностью около 1,5 км и шириной до 30 м. Он опоясывает главный парк культуры и отдыха в центре Кургана. Водоем начал заиливаться в 90-х годах прошлого века, в результате вода здесь приобрела неприятный запах, а на покрытой илом поверхности скапливался мусор.

"Цель работ - разработка комплекса мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию и восстановление старицы (превратившегося в отдельный бессточный водоем участка прежнего русла реки - прим. ТАСС) Битевки в городе Кургане", - говорится в техзадании.

Сейчас, согласно оценке департамента, в водоеме происходит естественное засорение. Отмечается, что возникающее в результате этого цветение воды вредно для нормального состояния водотока. Кроме того, Битевку засоряют нефтепродукты, бытовой мусор, смываемые с газонов продукты эрозии почвы, пыль. Также в водоем сливаются ливневые сточные воды.

Городу предстоит изъять ориентировочно 120 тыс. кубических метров донных отложений из Битевки. Начальная стоимость разработки проекта составляет 1 млн рублей, прием заявок на участие в аукционе продлится до 18 декабря. Победитель должен до 1 декабря 2020 года подготовить проект реабилитации водоема, включая очистку от донных отложений и излишней водной растительности, ликвидацию загрязнения в пределах прибрежной защитной полосы, водообмен с рекой Тобол.

Ранее суд обязал администрацию Кургана исключить сброс сточных вод в Битевку, проведя реконструкцию водоотведения в городе. Летом глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин во время рабочей поездки в Курган пообещал помочь с вопросом очистки русла реки Тобол и ее прежнего русла - Битевки. В ноябре губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с правительством Тюменской области о сотрудничестве в сфере экологи - в 2020-2022 годах область получит 450 млн рублей на предотвращение неблагоприятной экологической ситуации на реках Тобол, Исеть и Миасс.

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РоссияКурганская область
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