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На Урале впервые появится аттракцион для экстремального спуска с горы

Его установят на горнолыжном комплексе "Гора Белая" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Первый на Урале родельбан [аттракцион для экстремального спуска с горы на тележках] планируется установить на горнолыжном комплексе "Гора Белая" в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил директор туристического кластера Леонид Гункевич.

"Родельбан, который мы планируем установить на Белой горе, будет первым на Урале. Сейчас такие аттракционы есть только в Сочи и в Красноярске. Установка родельбана на Белой - это инициатива частного инвестора", - сказал Гункевич.

По его словам, на аттракцион нужно будет затратить порядка 150 млн рублей. Строиться родельбан будет на частные средства инвесторов, поиск которых на данный момент идет. Планируется, что в 2020 году земля туркластера "Гора Белая" будет передана из федеральной собственности в областную, после чего будет построен родельбан.

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена вблизи поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. "Гора Белая" работает как горнолыжный центр с 1963 года. Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Теги
РоссияСвердловская область
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