Работа школы и 15 классов приостановлена в Челябинской области из-за ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди детей в Челябинской области стало причиной приостановки работы 15 классов в 12 школах, занятия в одной школе прекращены полностью, сообщили в четверг ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.
"По состоянию на 27 ноября в связи с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области приостановлена деятельность школы в Троицком районе и 15 классов в 12 школах", - сказали в управлении.
По словам собеседницы агентства, с 18 по 24 ноября в регионе зарегистрировано 21 тыс. 975 случаев ОРВИ, показатель составил 66,7 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 8,3%. Уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу на 6% по всем возрастным группам, за исключением детей 7-14 лет.
В управлении уточнили, что случаев гриппа среди детей 7-14 лет в Челябинской области не зарегистрировано.