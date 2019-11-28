{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работа школы и 15 классов приостановлена в Челябинской области из-за ОРВИ

Полностью приостановило деятельность учебное заведение в Троицком районе

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди детей в Челябинской области стало причиной приостановки работы 15 классов в 12 школах, занятия в одной школе прекращены полностью, сообщили в четверг ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"По состоянию на 27 ноября в связи с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области приостановлена деятельность школы в Троицком районе и 15 классов в 12 школах", - сказали в управлении.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

По словам собеседницы агентства, с 18 по 24 ноября в регионе зарегистрировано 21 тыс. 975 случаев ОРВИ, показатель составил 66,7 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 8,3%. Уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу на 6% по всем возрастным группам, за исключением детей 7-14 лет.

В управлении уточнили, что случаев гриппа среди детей 7-14 лет в Челябинской области не зарегистрировано.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" в декабре откроют рейс из Екатеринбурга в Сиань
По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus A320neo
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС