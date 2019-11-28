Работа школы и 15 классов приостановлена в Челябинской области из-за ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди детей в Челябинской области стало причиной приостановки работы 15 классов в 12 школах, занятия в одной школе прекращены полностью, сообщили в четверг ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"По состоянию на 27 ноября в связи с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области приостановлена деятельность школы в Троицком районе и 15 классов в 12 школах", - сказали в управлении.