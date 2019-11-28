"Уральские авиалинии" в декабре откроют рейс из Екатеринбурга в Сиань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустит рейс из Екатеринбурга в китайский город Сиань (северо-западная провинция Шэньси) 16 декабря, сообщила в четверг пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в Сиань в мае предложил открыть авиасообщение по этому направлению.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открываются рейсы в китайский город Сиань. С 16 декабря полеты в один из крупнейших исторических и культурных центров Китая начнет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы в Сиань из Кольцово будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A320neo, рассчитанном на 176 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован по понедельникам, средам и субботам в 21:55 (19:55 мск), по пятницам в 04:20 (02:20 мск). Время в пути составит шесть часов.

Китай - одно из основных зарубежных направлений полетов из Кольцово. В настоящее время из Екатеринбурга осуществляются прямые рейсы в Пекин (четыре раза в неделю), Харбин (один раз в неделю) и Ордос (один раз в неделю).

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.