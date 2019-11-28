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Роспотребнадзор изъял партию насвая весом около 130 кг в Курганской области

Груз направлялся из Бишкека в Сургут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли у гражданина Киргизии около 127,5 кг запрещенной в РФ некурительной табачной смеси насвай, груз направлялся из Бишкека в Сургут. Об этом в четверг сообщила пресс-служба курганского управления надзорного ведомства.

"В пункте пропуска через госграницу РФ "Петухово" выявлена партия насвая. <…> Гражданин, уроженец Кыргызской Республики, который перевозил вещество из Бишкека, сам объяснил его происхождение. Доставить насвай предполагалось в Сургут, всего было пять полипропиленовых мешков общим весом 127,56 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Продукция конфискована и будет уничтожена.

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КиргизияРоссияКурганская областьХанты-Мансийский автономный округ
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