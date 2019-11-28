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ГП выявила в Россельхознадзоре чиновников, не указавших счета в справках о доходах

Нарушения обнаружены среди сотрудников управления по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам чиновников, не указавших банковские счета в справках о доходах. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Например, заместитель начальника отдела управления в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год не указал два банковских счета", - сказал он на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

Кроме того, госинспектор отдела управления в справках за 2017 и 2018 годы не указал полученный от деятельности юридического лица доход в размере 785 тыс. рублей. А специалист отдела обеспечения закупочно-хозяйственной деятельности управления в справке о доходах супруга не указала четыре банковских счета.

"Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю управления этой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области. Оно находится на рассмотрении", - добавил Куренной.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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