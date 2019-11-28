Услугой оператора по вывозу мусора за счет реформы охвачены 94% тюменских муниципалитетов

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, реализация которой началась в Тюменской области в 2019 году, позволила охватить услугой по централизованному вывозу мусора все населенные пункты, с которыми есть наземное сообщение, или 94% муниципалитетов региона. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального оператора - Тюменского экологического объединения (ТЭО).

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

По данным оператора, единственные территории, не получающие эту услугу, - муниципалитеты, с которыми нет наземного сообщения. Это 185 населенных пунктов, или 6% муниципалитетов Тюменской области. Сообщение с ними существует только по воздуху или воде, вывоз мусора на полигоны на этих территориях местные власти обеспечивает самостоятельно.

"Благодаря реформе [обращения с] ТКО, которая успешно стартовала в Тюменской области в начале 2019 года, населенные пункты, имеющие наземное сообщение в нашем регионе, охвачены централизованным вывозом мусора на 100%. До этого показатель не дотягивал и до 50%. То есть из 1,2 тыс. населенных пунктов в области в лучшем случае 500 могли говорить хоть о какой-то системе вывоза отходов. А в остальных отходы перекочевывали из домов людей на полулегальные свалки, оседали в ближайшем овраге или соседнем лесу", - отметили в пресс-службе.

Достигнуты в регионе и ключевые задачи по развитию необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО. "Благодаря конструктивному сотрудничеству с областными властями своевременно была утверждена территориальная схема обращения с отходами, введен в эксплуатацию и функционирует крупнейший в Уральском федеральном округе мусоросортировочный завод, ведется строительство еще двух аналогичных объектов в Тобольске и Ишиме, утверждены корректные нормативы образования ТКО и тариф, объекты по захоронению отходов оснащены системой весового контроля", - добавили в пресс-службе.

Ведется работа по созданию новых мест сбора отходов: на территории региона установлено более 10,3 тыс. новых мусорных баков, тем самым существующий контейнерный парк уже обновлен почти на 40%. "Более чем на 60% увеличен и автопарк, задействованный в системе обращения с ТКО: в начале года количество мусоровозов составляло 102 единицы, в ноябре - это уже порядка 170 автомобилей. При том, что стоимость одной такой техники доходит до 6,2 млн рублей", - уточнили в ТЭО.

Согласно последним данным регионального оператора, собираемость платежей за услугу по обращению с отходами в Тюменской области увеличивается и на данный момент составляет 80,8%. Тариф для жителей многоквартирных домов составляет 136 рублей с человека в месяц, для владельцев частных домов - 116.