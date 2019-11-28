{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Браконьер застрелил в лесу главного охотинспектора Свердловской области

Злоумышленник также ранил еще одного инспектора, инцидент произошел во время планового рейда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Браконьер застрелил главного специалиста департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира правительства Свердловской области Андрея Киргинцева во время рейда. Инцидент произошел в районе озера Баговер Таборинского муниципального района Свердловской области, говорится в сообщении, распространенном в четверг региональным департаментом информационной политики.

"При проведении рейда в районе озера Баговер Таборинского муниципального района был замечен человек с большим количеством рыбы и сетями. При проверке документов браконьер выстрелил в инспектора и пытался также выстрелить в его напарника - старшего государственного инспектора отдела госконтроля по Свердловского области Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Сергея Ворохобова. В результате нападения Андрей Киргинцев погиб, а Сергей Ворохобов серьезно пострадал", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Также область будет ходатайствовать о представлении Киргинцева к государственной награде.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, борцы с браконьерами проводили плановый рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере охраны животного мира и водных ресурсов. "Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу, в связи с чем стали интересоваться методами ее добычи. Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши "ствол", вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу. То, что второй инспектор остался жив - фактически чудо, в реанимации больницы егерь [Киргинцев], к сожалению, скончался", - отметил Горелых, добавив, что сейчас подозреваемый находится под охраной полиции в больнице, так как и он получил серьезные травмы.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины по пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности") и части 3 статьи 30, пунктов "а", "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности").

"Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, ведутся осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Услугой оператора по вывозу мусора за счет реформы охвачены 94% тюменских муниципалитетов
Эту услугу не получают только те муниципалитеты, с которыми нет наземного сообщения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС