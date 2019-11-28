Браконьер застрелил в лесу главного охотинспектора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Браконьер застрелил главного специалиста департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира правительства Свердловской области Андрея Киргинцева во время рейда. Инцидент произошел в районе озера Баговер Таборинского муниципального района Свердловской области, говорится в сообщении, распространенном в четверг региональным департаментом информационной политики.

"При проведении рейда в районе озера Баговер Таборинского муниципального района был замечен человек с большим количеством рыбы и сетями. При проверке документов браконьер выстрелил в инспектора и пытался также выстрелить в его напарника - старшего государственного инспектора отдела госконтроля по Свердловского области Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Сергея Ворохобова. В результате нападения Андрей Киргинцев погиб, а Сергей Ворохобов серьезно пострадал", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Также область будет ходатайствовать о представлении Киргинцева к государственной награде.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, борцы с браконьерами проводили плановый рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере охраны животного мира и водных ресурсов. "Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу, в связи с чем стали интересоваться методами ее добычи. Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши "ствол", вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу. То, что второй инспектор остался жив - фактически чудо, в реанимации больницы егерь [Киргинцев], к сожалению, скончался", - отметил Горелых, добавив, что сейчас подозреваемый находится под охраной полиции в больнице, так как и он получил серьезные травмы.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины по пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности") и части 3 статьи 30, пунктов "а", "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности").

"Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, ведутся осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.