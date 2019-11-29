Студенты аграрного вуза на Урале разработали проект "умной" теплицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "умной" теплицы, которая позволяет автоматизировать процесс выращивания сельскохозяйственных культур, разработан студентами Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенты УрГАУ разработали проект "умной" теплицы. <…> Весь процесс выращивания сельскохозяйственных культур полностью автоматизирован. В теплице установлены датчики влажности и температуры воздуха, состояния почвы и освещенности. При отклонении от контрольных параметров "умная" теплица сама регулирует проветривание и полив", - говорится в сообщении.

Проект включает в себя два помещения: теплицу и хозяйственный блок с оборудованием, резервуарами с водой и препаратами. По словам разработчиков, управление "умной" теплицей будет удаленным с помощью приложения на мобильном устройстве. "…Теплица при помощи датчиков постоянно контролирует основные параметры и может сама регулировать процесс. Например, если на улице стало жарко, температура воздуха достигла критических параметров, система открывает форточки", - приводят в пресс-службе слова студента магистратуры факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, разработчика проекта Льва Пальцева.

Над проектом, уточняется в сообщении, студенты работали около полугода.

УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям. В рамках международного сотрудничества в вузе действуют более 50 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.