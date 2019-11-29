Вторую смену школы в Екатеринбурге перевели на дистанционную учебу из-за инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Учеников второй смены школы № 197 в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции у пяти школьников. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского департамента образования.

"Руководство школы сообщило о том, что им поступили жалобы от родителей, что у некоторых детей есть признаки недомогания, признаки острой кишечной инфекции. На сегодняшний момент известно о пяти таких случаях. Школа приняла решение вторую смену отправить на дистанционное обучение, чтобы провести дезинфекцию всех помещений школы", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что в субботу у школьников нет занятий, и за выходные в образовательном учреждении проведут санитарную обработку. "В том числе и для профилактики школа обратилась в ООО "Школяр" - это организация, которая занимается питанием учеников в этой школе, они заказали обработку всех помещений в пищеблоке", - добавили в пресс-службе, отметив, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.