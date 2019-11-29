Экс-главу Миасса осудили на 3,5 года за превышение полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего главу города Миасса Геннадия Васькова виновным в превышении должностных полномочий и в покушении на взятку при покупке помещения детского сада. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, говорится в сообщении областной прокуратуры.

"Васьков признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в 2017 году в Миассе Васьков, превышая свои должностные полномочия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, непригодного для размещения в нем детского сада. Кроме того, он вел переговоры о получении 1 млн рублей в качестве взятки.

Васьков вступил в должность главы Миасса в декабре 2015 года. В мае 2018 года его отправили в отставку после того, как губернатору стало известно о результатах проверки контрольно-счетной палаты, которая вскрыла махинации со зданием для детского сада.