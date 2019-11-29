{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-главу Миасса осудили на 3,5 года за превышение полномочий

Геннадий Васьков будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
Геннадий Васьков Официальный сайт Администрации МГО
Описание
Геннадий Васьков
© Официальный сайт Администрации МГО

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего главу города Миасса Геннадия Васькова виновным в превышении должностных полномочий и в покушении на взятку при покупке помещения детского сада. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, говорится в сообщении областной прокуратуры.

На эту тему

"Васьков признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в 2017 году в Миассе Васьков, превышая свои должностные полномочия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, непригодного для размещения в нем детского сада. Кроме того, он вел переговоры о получении 1 млн рублей в качестве взятки.

Васьков вступил в должность главы Миасса в декабре 2015 года. В мае 2018 года его отправили в отставку после того, как губернатору стало известно о результатах проверки контрольно-счетной палаты, которая вскрыла махинации со зданием для детского сада.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Жильцам сгоревшего дома в свердловском поселке Ис выделят средства на покупку квартир
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, из резервного фонда региона направят 32 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС