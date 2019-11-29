Власти Курганской области намерены добиться заморозки тарифов на электроэнергию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Курганской области намерено добиться остановки повышения тарифа на электроэнергию для населения региона в 2020 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы области.

"Правительство Курганской области считает, что тариф на электроэнергию для населения в регионе в 2020 году не должен расти. <…> По поручению губернатора Вадима Шумкова ведется работа с профильными федеральными ведомствами - Минэнергетики РФ и ФАС России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что снижение тарифа на электроэнергию позволит снизить и тарифы на другие коммунальные услуги, частью которых являются расходы на электричество. По их словам, это повлечет значительную экономию бюджетных средств. "Мы будем биться за тарифы, которые считаем для Курганской области справедливыми", - процитировала пресс-служба директора департамента государственного регулирования цен и тарифов региона Ирину Гагарину.

В пресс-службе также подчеркнули, что в этом году региональным властям удалось добиться заморозки тарифа на электроэнергию на уровне 2018 года, несмотря на то, что с 1 июля расценки на коммунальные услуги по всей России были проиндексированы. Также, по их словам, в области уже снизили тарифы на водоснабжение и тепло в ряде муниципальных образований, в 27 населенных пунктах также уже платят меньше за теплоснабжение (ведется работа по снижению тарифа на тепло еще в 23). За водоотведение и очистку сточных вод с этого года платят меньше потребители 24 муниципалитетов, в 13 муниципальных образованиях тариф на эту услугу заморожен.

Мнение губернатора

"Честно говоря, тарифы в Курганской области высокие. О какой инвестиционной привлекательности мы можем говорить, когда в соседних субъектах тарифы меньше на 30-50% для бизнеса и для бюджета? Кроме того, я первый, кто заинтересован, чтобы бюджет платил за электроэнергию меньше, мы сегодня к этой теме подключили ФАС, Минэнерго, федеральное правительство. <…> Курганская область - это не тот регион, где можно такие тарифы устанавливать", - заявил Шумков в среду во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Правительство РФ отнесло Курганскую область к десяти регионам страны с низким уровнем социально-экономического развития наряду с Республикой Карелия, Алтаем, Алтайским краем, Псковской областью, Адыгеей, Марий Эл, Тывой, Республикой Чувашия и Калмыкией. Президент РФ Владимир Путин в августе сказал, что считает крайне низким уровень средней начисленной зарплаты в регионе.