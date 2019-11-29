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Свердловская область направит на профилактику и лечение ВИЧ дополнительно 1,1 млрд рублей

В регионе насчитывается более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят на лечение и профилактику ВИЧ в регионе дополнительно более миллиарда рублей в 2020 году, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замминистра здравоохранения области Ирена Базите.

"На сегодня мы уже защитили заявку в Министерстве здравоохранения РФ, финансирование увеличено на 1,1 млрд рублей. То есть не 2,4 млрд рублей, как в этом году, а 3,5 млрд рублей", - сказала она.

В 2019 году на лечение и профилактику ВИЧ в регионе было направлено 2,4 млрд рублей из федерального бюджета, а также порядка миллиарда рублей из регионального бюджета, уточнила Базите. Федеральные средства направлялись на закупку антиретровирусных препаратов, региональные - на диагностику и лечение.

В Свердловской области более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных, почти 36 тыс. из них на регулярной основе получают антиретровирусную терапию, добавила замминистра.

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РоссияСвердловская область
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