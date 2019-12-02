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В Челябинской области на семь лет колонии осудили пенсионерку за сбыт героина

70-летняя женщина сбыла около 1,2 кг наркотика

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабрь. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал 70-летнюю женщину виновной в сбыте героина в особо крупном размере и приговорил к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте суда.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Александре Чистяковой, 1949 года рождения. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). <…> Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по региону. Как было установлено коллегией присяжных заседателей, в апреле 2018 года пенсионерка совместно с Натальей Чистяковой, Татьяной Мавроди и Петром Калугиным сбыла около 1,2 кг героина покупателю.

Вынося приговор, суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, помощь в изобличении соучастников, престарелый возраст, неудовлетворительное состояние здоровья, опеку над малолетним внуком.

Теги
РоссияЧелябинская область
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