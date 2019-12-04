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В Челябинской области осудили мошенницу, похитившую свыше 50 млн рублей

По данным прокуратуры, от ее действий пострадали 80 человек из различных регионов России, а также Казахстана

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабрь. /ТАСС/. Суд в Челябинской области приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы в колонии, признав виновной в том, что она похитила у доверчивых жителей разных регионов России и Казахстана более 50 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром прокуратуры региона.

"Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы региона. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах"). <…> Судом ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, от действий мошенницы пострадали 80 человек из Ярославля, Перми, Омска, Москвы, Балтийска, Ростова-на Дону, Липецка, Новокузнецка, Иркутска, Тольятти, Кирова, Актобе, Стерлитамака и других городов. Женщина злоупотребляла доверием людей в закрытой группе, созданной в соцсети "ВКонтакте", уговаривала их передавать деньги "для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества", обещая при этом высокую прибыльность. Полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская область
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