Около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Пекин" в Екатеринбурге из-за пожара

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в торговом центре "Пекин" в Екатеринбурге, около 600 человек были эвакуированы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании на территории торгового центра "Пекин". Горел мусор в пресс-компакторе. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из торгового центра эвакуированы 600 человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в 14:50 мск пожар локализован на площади 10 кв. метров, спустя менее 30 минут полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работали 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава.