В Тобольске эвакуировали жилой дом из-за сообщения о минировании

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 166 человек из дома в Тобольске Тюменской области из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Анонимное сообщение о минировании. Улица 4-й микрорайон, дом №66. Общее количество эвакуированных людей - 166", - сказал собеседник агентства, уточнив, что информации проверяется.

По данным синоптиков тюменского гидрометцентра, днем температура воздуха в регионе составляла минус 10 - минус 5 градусов, прошел небольшой снег, в ночь на пятницу ожидается до минус 16 градусов.