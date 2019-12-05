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В Тобольске эвакуировали жилой дом из-за сообщения о минировании

Здание покинули более 160 человек

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 166 человек из дома в Тобольске Тюменской области из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Анонимное сообщение о минировании. Улица 4-й микрорайон, дом №66. Общее количество эвакуированных людей - 166", - сказал собеседник агентства, уточнив, что информации проверяется.

По данным синоптиков тюменского гидрометцентра, днем температура воздуха в регионе составляла минус 10 - минус 5 градусов, прошел небольшой снег, в ночь на пятницу ожидается до минус 16 градусов.

Теги
РоссияТюменская область
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Эвакуированным из-за сообщения о минировании жителям Тобольска разрешили вернуться домой
Опасных предметов не обнаружено
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