В более чем 40 домах в Тюмени отключат воду из-за строительных работ

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. Несколько госучреждений и более четырех десятков многоквартирных домов в Тюмени 11 декабря останутся без водоснабжения на сутки в связи со строительством участка водовода. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Тюмень Водоканал".

"11 декабря 2019 года произойдет временное ограничение водоснабжения в поселке ДОК, деревне Воронина и районе Метелева в Тюмени. Об отключении воды уведомлены детский сад, две школы, жители 41 жилого многоквартирного дома", - сообщили в пресс-службе.

В "Тюмень Водоканале" уточнили, что данная мера является вынужденной, так как в данный момент в зоне отключения завершаются работы по строительству участка водовода протяженностью в 4,1 тыс. м и диаметром 700 мм в районе улицы Мельзаводской. Новый полиэтиленовый трубопровод обладает высокой износостойкостью и гарантированно прослужит 50 лет.

"Построенный в 1983 году стальной водовод давно исчерпал свой ресурс, а гарантийный срок его службы истек еще в 2008 году. На нем мы часто фиксировали и устраняли повреждения. Учитывая, что труба проходит по пойменному участку реки и вдали от жилых районов, то для обнаружения утечек сотрудники водоканала регулярно проводили обходы. Водовод на Мельзаводской - один из основных водоводов, питающих город. Поэтому в рамках реализации концессионного соглашения этот объект был включен в план реконструкции в числе первоочередных", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что завершить все необходимые работы по подключению к водоснабжению планируется в течение суток.