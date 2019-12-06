В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

ТАСС, 6 декабря. Пожар произошел в здании на улице Радищева в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:14 мск поступила информация о пожаре в административном здании на улице Радищева, 60. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В Главном управлении МЧС по Свердловской области предупредили об угрозе распространения пожара на соседние строения.

"Произошло обрушение кровли здания. Есть угроза распространения огня на соседние строения, чему способствует сильный ветер", - говорится в сообщении пресс-службы.

Создан штаб по тушению пожара, к ликвидации привлечены 84 человека личного состава и 25 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным из открытых источников, в здании расположены офисы.