Мэр Магнитогорска сообщил, что из поврежденного взрывом дома переехали все желающие

МАГНИТОГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Все жильцы дома в Магнитогорске, желавшие переехать из него после взрыва 31 декабря 2018 года, сменили жилье. Об этом сообщил в пятницу во время совещания с губернатором области глава Магнитогорска Сергей Бердников.

"Седьмой и восьмой подъезды (которые демонтированы - прим. ТАСС) поврежденного дома полностью расселены. Это 102 квартиры. В остальных подъездах все желающие переехали. Всего в остальных подъездах было 176 квартир, жильцы которых желали переехать. Фактически переехали жильцы 159 квартир, 17 переезжать передумали", - сказал Бердников.

Он добавил, что на текущий момент дом полностью безопасен для проживания, но для большего спокойствия будет еще раз проведена проверка его безопасности для жильцов.

В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится с рабочей поездкой в Магнитогорске, во время которой он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, Индустриальный парк ММК, провел два совещания с руководством комбината и властями города.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых. Президент РФ Владимир Путин распорядился расселить жителей дома, которые захотят переехать.