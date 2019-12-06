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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Мэр Магнитогорска сообщил, что из поврежденного взрывом дома переехали все желающие

По словам Сергея Бердникова, дом полностью безопасен для проживания, но для большего спокойствия будет еще раз проведена проверка его безопасности для жильцов

МАГНИТОГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Все жильцы дома в Магнитогорске, желавшие переехать из него после взрыва 31 декабря 2018 года, сменили жилье. Об этом сообщил в пятницу во время совещания с губернатором области глава Магнитогорска Сергей Бердников.

"Седьмой и восьмой подъезды (которые демонтированы - прим. ТАСС) поврежденного дома полностью расселены. Это 102 квартиры. В остальных подъездах все желающие переехали. Всего в остальных подъездах было 176 квартир, жильцы которых желали переехать. Фактически переехали жильцы 159 квартир, 17 переезжать передумали", - сказал Бердников.

Он добавил, что на текущий момент дом полностью безопасен для проживания, но для большего спокойствия будет еще раз проведена проверка его безопасности для жильцов.

В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится с рабочей поездкой в Магнитогорске, во время которой он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, Индустриальный парк ММК, провел два совещания с руководством комбината и властями города.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых. Президент РФ Владимир Путин распорядился расселить жителей дома, которые захотят переехать.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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