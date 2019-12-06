Аварийность на объектах энергоснабжения в Тюмени в 2019 году снизилась почти на четверть

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. "Россети Тюмень" в 2019 году потратили на ремонтную кампанию в регионе более 1,2 млрд рублей. Благодаря этому уровень аварийности на объектах энергоснабжения в областном центре снизился почти на 24%, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой областного правительства.

"В этом году коллектив филиала "Россети Тюмень" "Тюменские распределительные сети" снизил уровень аварийности (на объектах энергоснабжения областного центра - прим. ТАСС) практически на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. <…> Стоит также отметить сокращение на 40% средней длительности перерывов электроснабжения потребителей. <…> На позитивную динамику повлияла реализованная ремонтная кампания, общий объем расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в целом полезный отпуск электроэнергии составил 7,8 млрд кВт/ч. К сетям компании присоединены более 4,3 тыс. новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт. Кроме того, в декабре 2019 года запланирован пуск двух подстанций в областном центре. Представители энергетической компании уверены, что эти объекты предоставят новые возможности для развития Тюмени.

"Генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко предложил ряд направлений по развитию Тюмени, в том числе по замене воздушных высоковольтных линий на кабельные, что даст возможность активно развивать инфраструктуру областного центра и использовать территории под объекты социального значения, парки и т. д. Этот и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году", - сообщается в тексте.

О филиале "Россети Тюмень"

"Россети Тюмень" дочернее общество ПАО "Россети" - одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с общим населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт/ч.