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Памятные медали за долгую супружескую жизнь начнут вручать в Тюменской области в 2020 году

Ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам - в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Семьи, отмечающие 55, 65 и 75-летние юбилеи совместной жизни начнут поощрять в Тюменской области с 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор на заседании президиума областного правительства, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

"Жители региона неоднократно обращались с просьбой о поощрении <…> семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Инициативу поддержал глава региона Александр Моор. По его мнению, такая мера позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций. Вручение медалей начнется в следующем году после их изготовления", - говорится в сообщении.

Ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам - в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни. С 2016 года их получили 1280 супружеских пар.

Теги
РоссияТюменская область
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