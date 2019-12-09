В золотодобывающей шахте под Челябинском произошло замыкание

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабрь. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в золотодобывающей шахте "Южуралзолото ГК" (Челябинская область). В результате инцидента никто не пострадал, шахта продолжает работать, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"На шахте "Центральная" под Челябинском произошло короткое замыкание в электророзетке. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шахта продолжает работать.

В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили ТАСС факт случившегося. Вице-президент компании по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти Наталья Денисова отметила, что шахта работает в штатном режим.

ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Хакасии. Добытую руду компания перерабатывает на собственных предприятиях, расположенных поблизости от месторождений.

В новость были внесены изменения (8:33 мск) - добавлены комментарии ЕДДС и "Южуралзолото" в четвертый абзац.