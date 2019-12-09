{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В золотодобывающей шахте под Челябинском произошло замыкание

По данным источника ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабрь. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в золотодобывающей шахте "Южуралзолото ГК" (Челябинская область). В результате инцидента никто не пострадал, шахта продолжает работать, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"На шахте "Центральная" под Челябинском произошло короткое замыкание в электророзетке. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шахта продолжает работать.

В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили ТАСС факт случившегося. Вице-президент компании по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти Наталья Денисова отметила, что шахта работает в штатном режим.

ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и Хакасии. Добытую руду компания перерабатывает на собственных предприятиях, расположенных поблизости от месторождений.

В новость были внесены изменения (8:33 мск) - добавлены комментарии ЕДДС и "Южуралзолото" в четвертый абзац.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Власти Салехарда планируют решить проблему с очередью в ясли к концу 2020 года
Для этого в городе построят три новых детских сада с ясельными группами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС