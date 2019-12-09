Власти Салехарда планируют решить проблему с очередью в ясли к концу 2020 года

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Три новых детских сада на 240 мест каждый решат проблему с очередью в ясли в Салехарде, сообщил в понедельник журналистам глава Салехарда Алексей Титовский.

"Строительство садов очень серьезно поможет решить проблему с ясельными группами от нуля до трех лет. В каждом саду будет по 40 ясельных мест. Уже сегодня у нас нет очереди для ребят старше трех лет, но новые сады мы строим еще потому, что в городе 16 садиков, и более половины - деревянные. Период эксплуатации подходит к концу, и мы в любом случае будем их менять", - сказал Титовский.

Всего в Салехарде строятся три детских сада, они находятся в одинаковой стадии готовности. Сдать их планируется в декабре 2020 года, пояснил мэр города.

Строительство дошкольных учреждений ведется по договорам государственно-частного партнерства. Инвестором выступает компания "Мостострой-11". Стоимость каждого объекта - около 600 млн рублей. Выкупать здания планируется также в 2020 году после ввода объектов в эксплуатацию.

"Работает крупная компания, каких-либо срывов или замороженных проектов нет. Исходя из тех темпов, которые сейчас есть, мы не видим рисков. Самые сложные работы, [связанные] с завозом оборудования, стройматериалов уже завершены", - отметил глава города.

Также в окружной столице в 2020 году начнется строительство школы на 800 мест со сроком сдачи в 2022 году.