Умер участник строительства первого блока Белоярской АЭС Анатолий Гольдберг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ветеран атомной энергетики, участник строительства первого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области Анатолий Гольдберг скончался на 97-м году жизни, говорится в сообщении, размещенном в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе Белоярской АЭС.

"В возрасте 96 лет скончался ветеран атомной энергетики, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших работников Белоярской АЭС - Анатолий Яковлевич Гольдберг. <…> В памяти коллег Гольдберг останется как талантливый специалист, мудрый руководитель и прекрасный человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что Гольдберг состоял в дирекции строящейся Белоярской АЭС, участвовал в комплектации первых трех ее энергоблоков.

Анатолий Гольдберг скончался 5 декабря 2019 года. Он был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью "Ветеран атомной энергетики", медалью "Ветеран атомной энергетики и промышленности".

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический". Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 [от "Атом мирный большой"] были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.