{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер участник строительства первого блока Белоярской АЭС Анатолий Гольдберг

Ветерану атомной энергетики было 96 лет
В зале атомного реактора на Белоярской АЭС, 1 октября 1967 года Анатолий Грахов/ТАСС
Описание
В зале атомного реактора на Белоярской АЭС, 1 октября 1967 года
© Анатолий Грахов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ветеран атомной энергетики, участник строительства первого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области Анатолий Гольдберг скончался на 97-м году жизни, говорится в сообщении, размещенном в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе Белоярской АЭС.

"В возрасте 96 лет скончался ветеран атомной энергетики, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших работников Белоярской АЭС - Анатолий Яковлевич Гольдберг. <…> В памяти коллег Гольдберг останется как талантливый специалист, мудрый руководитель и прекрасный человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что Гольдберг состоял в дирекции строящейся Белоярской АЭС, участвовал в комплектации первых трех ее энергоблоков.

Анатолий Гольдберг скончался 5 декабря 2019 года. Он был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью "Ветеран атомной энергетики", медалью "Ветеран атомной энергетики и промышленности".

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический". Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 [от "Атом мирный большой"] были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Utair откроет дополнительный рейс из Краснодара в Сочи из-за отмены поездов между городами
Перевозчик будет выполнять три ежедневных рейса по маршруту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС