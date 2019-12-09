В Югре эвакуируют школу после звонка о возможном минировании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщение о возможном минировании школы № 11 в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) поступило в экстренные службы региона. Проводится эвакуация школы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах ХМАО.

"В экстренные службы города поступило сообщение о возможном минировании школы № 11 в Нижневартовске. Проводится эвакуация учреждения", - сказал он.

По его словам, возможно, звонивший - ребенок. "По предварительной информации, звонил ребенок. Сейчас устанавливается точная личность звонившего", - сказал собеседник агентства.