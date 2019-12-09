Отделение Российского исторического общества в Югре начнет работу в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Отделение Российского исторического общества (РИО) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планирует начать работу в 2020 году. Оно будет действовать на базе открывшегося в Сургуте мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", сообщил в понедельник ТАСС выдвинутый на пост главы отделения проректор по научной работе Сургутского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Евгений Гололобов.

"Состоялось заседание инициативной группы по открытию югорского регионального отделения Российского исторического общества. Я был избран председателем отделения, а секретарем - директор музея природы и человека (Ханты-Мансийск) Елена Гомонюк, - сказал он, уточнив, что их кандидатуры в ближайшее время планируется утвердить в президиуме общества. - У президиума общества в Москве возражений против избранного инициативной группой руководства отделения нет. Поэтому активная работа отделения начнется в 2020 году. Сейчас формируется и обсуждается план работы".

Отделение будет функционировать на базе открывшегося 7 декабря в Сургуте мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". По данным департамента общественных и внешних связей Югры, в состав совета отделения включены 11 представителей научного сообщества региона, в числе которых сотрудники вузов, музеев, окружной службы по делам архивов, краеведы, археологи, историки. Планируется, что отделение РИО в Югре, в частности, будет работать над объединением научного сообщества региона, принимать участие в мероприятиях по изучению и популяризации истории округа.

РИО было создано в 2012 году, среди учредителей - Российская академия наук, Московский госуниверситет им. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский госуниверситет, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, президентская библиотека им. Ельцина. В настоящее время в обществе состоит более 60 организаций, открыто более 40 отделений. Главная цель РИО - объединить усилия государства и граждан для формирования российской исторической культуры, популяризировать отечественную и мировую историю, сохранить национальную память.

Председателем Российского исторического общества является директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В деятельности РИО принимают участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон.