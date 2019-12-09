Курганские власти уверены, что регион вовремя подключится к реформе по обращению с ТКО

ТАСС, 9 декабря. Курганская область войдет в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в заявленные сроки - с 1 января 2020 года, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Курганская область вошла в число семи регионов, которые должны подключиться к реформе мусорной отрасли к 1 января 2020 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию констатировал, что реформа обращения с мусором в ряде регионов, среди которых Курганская область, не начнется в срок и потребовал объяснений у губернаторов.

"С 2020 года новая система [обращения с ТКО] у нас заработает в полной мере", - сказал глава региона агентству.

13 сентября департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подписал соглашение с новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанией "Чистый город". Глава департамента Андрей Саркисов пояснил ТАСС, что в декабре власти провели торги на транспортировку мусора по региону. "Всего 11 лотов, десять из которых транспортирование отходов по территории региона, еще один на транспортировку от "сортировки" до полигона. Все торги состоялись, отходы будут транспортироваться", - сказал Саркисов.

По словам собеседника агентства, региональный оператор совместно с областными и муниципальными властями, в данный момент занимается совершенствованием логистики. "Представители регионального оператора провели опрос и большинство районов области согласились, что им было бы удобнее установить контейнеры, сейчас решается, где эти контейнеры лучше разместить. Региональный оператор готов поставить данное оборудование (контейнеры - прим. ТАСС) вне тарифа, то есть с населения за это плата взиматься не будет", - добавил Саркисов.

Директор департамента уточнил, что региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов утвердит тариф на обращение с ТБО до 20 декабря.