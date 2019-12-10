Дома 1,7 тыс. человек в Курганской области остались без газа из-за аварийных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение домов 1,7 тыс. жителей частного сектора остановлено из-за аварийно-восстановительных работ в Кургане и Кетовском районе. Об этом сообщили во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Курган".

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления по адресу: Курган, проспект Конституции, дом 28, до 16:00 прекращена подача газа потребителям Кургана и Кетовского района. <…> Под отключение попадают 13 потребителей (крупными не являются) и 1742 абонента частного жилого сектора", - сообщили в пресс-службе.

В частности, газоснабжение приостановлено в Кургане (микрорайон Черемухово, поселок Черемушки), а также поселках Осиновка, Пригородный, Арбинка, в потребительских кооперативах "Южный" и "Тюльпан-Газ", в садовых товариществах "Тепличный", "Дружба", "Риск", "Риск-1", "Прогон", "Просвещенец".

Уточняется, что газ также отключен Курганскому машиностроительному заводу конвейерного оборудования, предприятию "Металлоконструкция", строительной компании "Бик-Строй", фармакологической компании "Медимэкс", производителю хлеба и мучных кондитерских изделий "Сельхоз-Инвест", компании "Карьер-Дорстрой".

В пресс-службе также отметили, что в ходе работ могут быть отключены от газа дома еще около 1,3 тыс. человек.