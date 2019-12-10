Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в 2018 году задержан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в августе 2018 года, задержан. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина задержан", - сообщил источник.

Двух девушек - одну уже погибшую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года. Вторая девушка впоследствии скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Над раскрытием преступления работали следователи регионального следственного управления СК РФ и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту. Глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.