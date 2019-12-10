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Челябинские власти запретили иностранцам с 2020 года работать водителями автобусов

Им также запрещено работать в такси
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области с 2020 года запретили работающим на основании патентов иностранцам быть водителями такси, а также водить автобусы по городским и пригородным маршрутам. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте областного правительства.

"Установить запрет на 2020 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к <…> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном <…> междугородном сообщении; осуществляющих деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сообщили, что постановление принято "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок".

Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию России сообщалось, что количество дорожно-транспортных происшествий, которые произошли с участием водителей-иностранцев в России, с начала года увеличилось на 3,8% и составило 4180.

В новость были внесены изменения (11:38 мск) - добавлен комментарий пресс-службы губернатора. 

Теги
РоссияЧелябинская область
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