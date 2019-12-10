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Многодетные семьи в Югре смогут направлять семейный капитал на эскроу-счета

Кроме того, можно будет направить средства на приобретение автомобиля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Семьи Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, смогут направлять средства регионального семейного капитала на покупку машины и эскроу-счета для участия в долевом строительстве. Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах поддержки семей приняли депутаты думы Югры во вторник, сообщается на сайте регионального парламента.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - чуть более 116 тыс. рублей. Ее, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи, образования. В настоящее время она действует до конца 2021 года.

"Поправками в закон предусматривается возможность направления средств югорского семейного капитала на счет эскроу в рамках участия в долевом строительстве. На основании данного счета покупатель квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а переводит средства на специальный застрахованный счет в банке, который выдает их девелоперу только после ввода дома в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Также, согласно поправкам, югорский семейный капитал можно будет направить на приобретение семьей машины.

В целом на югорский семейный капитал власти региона в 2020-2021 годах планируют направить более 789 млн рублей. Ожидается, что получателями станут более 3,4 тыс. семей.

По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние три года выросло более чем на 20% - с 23 до 28 тысяч.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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