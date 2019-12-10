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Последних пострадавших от гаффской болезни в Тюменской области выписали из больницы

Диагноз подтвердился у восьмерых человек, двое из них находились в реанимации

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни в Тюменской области. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь областной клинической больницы № 1 в Тюмени Тамара Шаргина.

Гаффскую болезнь в Тюменской области выявили 22 октября. С подозрением на опасное заболевание были госпитализированы десять человек, диагноз подтвердился у восьмерых, двое из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевского.

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"Последние два пациента, находившиеся в токсикологическом отделении областной клинической больницы № 1 Тюмени, которые пострадали от гаффской болезни, сегодня выписаны на дальнейшее амбулаторное наблюдение по месту жительства. Ранее они находились в тяжелом состоянии, были подключены к аппарату "искусственная почка", после прошли курс реабилитации. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное. Новых случаев заболевания не выявлено", - сказала Шаргина.

26 октября вылов рыбы, а также использование воды из озера Андреевского в хозяйственно-бытовых целях были запрещены до особого распоряжения, в связи с чем 15 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился о выделении компенсации в размере 10 тыс. рублей всем жителям трех деревень, около которых выявлена гаффская болезнь.

Ачирское сельское поселение Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени. В ее состав входят три деревни, расположенные в заболоченной местности: Ачиры, Иземеть и Ишменева. Рыба, обитающая в нем, является одним из основных источником пропитания для населения. Всего там проживают более 600 человек.

Теги
РоссияТюменская область
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