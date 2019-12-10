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Курганские власти планируют бесплатно выдавать стройматериалы переезжающим в регион

По словам губернатора Вадима Шумкова, речь идет о комплектах для строительства домов площадью 70 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует с 2020 года бесплатно выдавать домокомплекты - материалы для быстрого строительства дома - тем, кто переедет в регион на постоянное место жительства. Об этом заявил во вторник губернатор области Вадим Шумков на предпринимательском форуме "Вкубе-2019", который проходит в Кургане.

Домокомплект - полный комплект деталей и элементов для быстрого строительства дома, своеобразный конструктор типового проекта каркасного дома. В настоящий момент такие комплекты могут получать молодые, многодетные семьи региона.

"Сейчас мы готовим решение <…>, чтобы на следующий год по проекту "Курганская область зовет!", когда мы приглашаем людей (как наших жителей, так и из других регионов) в отдаленные сельские территории, мы будем дарить домокомплект - 70 кв. метров. <…> Мы сейчас готовим это решение финансово, организационно, юридически", - сказал он.

При этом глава региона подчеркнул, что получивший домокомплект гражданин должен будет зарегистрировать построенный дом, а также прожить и проработать несколько лет на территории области.

Ранее в регионе разработали интернет-портал для желающих переехать на постоянное место жительство в Курганскую область. На сайте можно узнать о программах по поддержке граждан по программе "Переселение соотечественников", "Помощь молодым специалистам", как получить "курганский гектар" и многое другое. Используя цифровую карту региона, здесь можно выбрать земельный участок для строительства собственного дома или создания крестьянско-фермерского хозяйства, узнать об уникальных льготах.

Предпринимательский форум "Вкубе-2019" - главное бизнес-событие года в Курганской области. На мероприятии встретились ведущие бизнесмены города, представители власти и государственных органов, общественные деятели и федеральные бизнес-тренеры. В программе тренинг по продажам, семинар на тему агробизнеса и о возможностях искусственного интеллекта для бизнеса, заседание лидеров общественных организаций "Деловая Россия", "Опора Росси".

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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