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Дефицит бюджета Свердловской области в 2020 году вырастет более чем вдвое

В Министерстве финансов региона объяснили это увеличением расходов на реализацию нацпроектов, подготовку к Универсиаде и празднованию 300-летия Екатеринбурга, социальную поддержку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли в третьем и окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". В соответствии с ним дефицит бюджета региона на 2020 год увеличится более чем в два раза по сравнению с текущим годом и составит 29,4 млрд рублей.

Доходы бюджета в 2020 году составят 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей. В текущем году с учетом поправок, внесенных в закон о бюджете 19 ноября, дефицит составлял 14,2 млрд рублей.

В плановом периоде на 2021 и 2022 годы доходы бюджета установлены в размеры 278,9 млрд рублей и 294,1 млрд рублей соответственно. Расходы составят 295,4 млрд рублей на 2021 год и 289,7 млрд рублей на 2022 год. В 2021 году дефицит бюджета планируется сократить до 16,5 млрд рублей, а на 2022 год запланирован профицит в 4,3 млрд рублей.

"Конечно, у нас есть дефицит бюджета, и он несколько больше, чем в прошлом году. Но планируем в 2021 году его снизить значительно за счет работы предприятий, реализации нацпроектов, серьезного влияния из федерального бюджета, выпуска высокотехнологичной продукции", - отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина по итогам заседания.

В пресс-службе Министерства финансов региона ТАСС пояснили, что рост дефицита обусловлен ростом расходов региона, в том числе на реализацию нацпроектов, подготовку к Универсиаде, празднованию 300-летия Екатеринбурга и социальную поддержку.

Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2021 года устанавливается на уровне 100,4 млрд рублей.

Бюджет региона 2019 года

Бюджет Свердловской области на 2019 год был принят в начале декабря 2018 года. Его доходы были установлены в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей. Дефицит составлял 7,7 млрд рублей. В соответствии с последними поправками доходы и расходы были увеличены до 255,5 и 269,7 млрд рублей соответственно, дефицит вырос почти в два раза - до 14,2 млрд рублей.

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