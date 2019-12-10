В Курганской области планируется создать IT-институт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует создать в регионе IT-институт. Об этом во вторник заявил губернатор региона Вадим Шумков на предпринимательском форуме "Вкубе-2019" в Кургане.

Шумков ранее сообщил о создании IT-института в регионе на своей странице в Instagram, но о конкретных действиях в этом направлении известно не было. Накануне область также выиграла федеральный грант по нацпроекту "Образование" в размере 36,4 млн рублей на создание в Кургане IT-колледжа. По данным правительства, он появится в 2020 году.

"Мы получаем грант президентский [на создание в Кургане IT-колледжа] - почти 37 млн рублей, которые мы направим на оборудование. И одна компания по нашей просьбе делает ремонт самой площадки, подготавливая территорию. То же самое сейчас планируем сделать в части IT-института. Но это будет не просто новое или отремонтированное здание с новым оборудованием, это будет новая образовательная программа", - сказал он.

Шумков подчеркнул значимость создания новых кадров в IT-сфере для региона. "К 2030 или 2025 году 60% мирового ВВП будет связано с IT, ну а мы на 1 января 2018 года в Кургане с вами готовили 50 специалистов IT. По этому году <…> почти в 10 раз увеличили набор по направлению. Но этого мало", - отметил глава региона. Ранее власти региона подписали соглашение с заводом "Курганприбор", предприятие инвестирует от 80 до 100 млн рублей в развитие инженерного и IT-образования в школах, колледжах и вузах Курганской области.