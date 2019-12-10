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Экипажи истребителей МиГ-31БМ тренируют полеты при плохой видимости на Урале и в Сибири

Предусмотрено выполнение наиболее сложных элементов из курса боевой подготовки на высоте от 700 до 16 тыс. м

ТАСС, 10 декабря. Командный состав истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа отрабатывает упражнения в условиях минимальной видимости на Урале и в Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"В программе командирских полетов предусмотрено выполнение наиболее сложных элементов из курса боевой подготовки на высоте от 700 до 16 тыс. метров. Летчики-истребители выполняют взлет в условиях ограниченной видимости, посадку по приборам днем и ночью, уход на дополнительный круг при имитации прерванного захода на посадку", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в полетах задействовано более 10 МиГ-31БМ.

В округе добавили, что в ходе командирских полетов отрабатывается единая методика обучения летного состава, взаимодействие экипажей с группой руководства полетами, а также проходит подготовка молодых командиров звеньев в качестве инструкторов.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

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