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Курганская область предложила бизнесу освободившиеся при оптимизации исторические здания

Глава региона Вадим Шумков ранее анонсировал оптимизацию муниципальных чиновников в ходе административной реформы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области готовы предоставить предпринимателям освободившиеся в ходе оптимизации чиновников администраций муниципалитетов исторические здания, сообщил губернатор области Вадим Шумков во вторник на предпринимательском форуме "Вкубе-2019", который проходит в Кургане.

Ранее глава региона анонсировал оптимизацию муниципальных чиновников в ходе административной реформы к первому полугодию 2020 года. Их число уже начало сокращаться.

"Нам не нужно столько объектов, мы готовы отдавать ряд исторических зданий под бизнес, в том числе с определенными льготами. <…> Большое количество исторических зданий, вы знаете, в этом году отремонтировали. На следующий год, уже в виде программы, будет ремонт исторических зданий в Кургане и Шадринске в том числе. Если кто-то отремонтированное здание хочет взять в аренду (под ресторан, под бизнес, под отель) - пожалуйста, мы готовы", - сказал он во вторник на форуме.

Ранее власти региона выставили на продажу находящиеся в собственности области объекты недвижимости в историческом центре Кургана: здание курганского революционного трибунала, Доходный дом Б. Д. Туника и другие строения.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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