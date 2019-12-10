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Правительство Курганской области планирует строительство восьми детских садов в 2020 году

На эти цели, а также на ремонт школ направят 1,25 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует строительство восьми детских садов в 2020 году, на строительство новых объектов уйдет 1,25 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вадим Шумков на своей странице в Instagram.

"Уже завершаем работу над инвестпрограммой на 2020 год. Еще восемь детских садов будем строить и вводить в следующем году <…> Сумма, которую мы планируем в 2020 году направить на ремонты школ и детских садов из бюджета, составит более 1,25 миллиарда рублей. Столько же пойдет на стройку новых объектов", - написал он.

Шумков также отметил, что в следующем году будет резко увеличен объем ремонтов школ и детских садов. "Так, только в Кургане в течение года собираемся ремонтировать сразу более 30 детских учреждений. В каждом районе снова берем в ремонт по 3-5 объектов сразу. В некоторых возможно даже больше", - пояснил он.

В феврале глава региона в интервью ТАСС сообщал, что правительство области намерено решить проблему очередей в ясли до конца 2020 года.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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