Панихиду по погибшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске проведут 31 декабря

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдет в годовщину трагедии в местном храме, сообщил в четверг журналистам глава города Сергей Бердников.

"Мы все безмерно скорбим. Все, что мы могли сделать, мы сделали. Мы помогали всем жильцам дома, да и всем жителям города преодолеть эту трагедию. <…> Посоветовавшись с жителями еще раз, мы организовываем 31 декабря в нашем храме литургию, будет проведена и служба, будет проводиться панихида. Будет губернатор [Челябинской области Алексей Текслер] и все желающие, кто сочтет необходимым. Будет создано место, куда можно принести цветы, детские игрушки, так как дети тоже погибли", - сказал Бердников.

Утром 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.